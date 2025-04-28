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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти КНР хотят укрупнить национальных производителей оборудования для выпуска чипов
Количество игроков рынка будет сокращено как минимум на порядок.

Ставки в геополитическом противостоянии США и Китая растут, а потому власти последней из стран начинают играть всё более значимую роль в развитии приоритетных отраслей национальной промышленности. В полупроводниковой сфере, как отмечает южнокорейский ресурс ETNews, власти КНР выступили с инициативой по консолидации местной полупроводниковой промышленности с точки зрения укрупнения компаний, специализирующихся на выпуске оборудования для производства чипов.

Источник изображения: AMEC

Сейчас таковых на рынке Китая насчитывается более 200 штук, но правительство намерено сократить его до примерно 10 игроков. Это будет способствовать более рациональному распределению ресурсов. Укрупняться будут самые успешные игроки рынка. Сейчас китайская полупроводниковая отрасль обеспечивает себя всем необходимым лишь на 23%, остальное приходится закупать за пределами страны, а это с каждым годом становится делать всё сложнее.

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#китай #полупроводники #китайские производители
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