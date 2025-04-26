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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
До конца этого года Intel выпустит единственную модель Panther Lake
Все прочие выйдут уже в следующем.

Опубликованная вчера стенограмма выступления руководства Intel на квартальной отчётной конференции даёт дополнительную пищу для размышлений о ближайших планах компании. В предыдущие дни представители этого производителя всеми силами пытались убедить общественность, что использующие технологию Intel 18A процессоры Panther Lake номинально успеют выйти в текущем году, хотя и не скрывали, что основной объём поставок придётся уже на следующий год.

Источник изображения: Intel

Генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) во время разговора с аналитиками на квартальном отчётном мероприятии уточнил: «У нас будет первая модель к концу текущего года, а дополнительные модели выйдут в следующем году». Эти слова нового руководителя подтвердила и заведующая продуктовым направлением в Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus).

Она пояснила, что логика вывода на рынок процессоров Panther Lake будет соответствовать последовательности, которая наблюдалась при анонсе как Meteor Lake, так и Lunar Lake. До конца этого года успеет выйти наиболее производительная модель семейства Panther Lake, а все прочие будут представлены уже в первом квартале следующего года, в том числе и для коммерческого сектора. На фоне конкурирующих решений процессоры Panther Lake выглядят хорошо и пользуются высоким интересом со стороны потребителей, как отметила представительница Intel.

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#intel #panther lake #intel 18a
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