Выручка от их реализации в прошлом квартале сократилась на 20%.

С начала текущего года акции Tesla упали в цене на 41%, а первый квартал для них стал худшим с 2022 года. Это падение продолжилось бы и после публикации квартального отчёта накануне вечером, но поддержку ценным бумагам компании оказали некоторые политические события в США. Разобравшись в квартальном отчёте Tesla, представители CNBC пришли к выводу, что компания уже должна была бы продавать электромобили себе в убыток, если бы не выручка от реализации регуляторных кредитов в сумме $595 млн. Это те деньги, которые прочие автопроизводители платят Tesla в качестве компенсации за не слишком экологичный ассортимент собственной продукции.

Источник изображения: Tesla

Совокупная выручка Tesla в прошлом квартале сократилась на 9% до $21,3 млрд, а от реализации электромобилей — сразу на 20% до $19,34 млрд. Чистая прибыль при этом упала на 71% до $409 млн, а норма операционной прибыли опустилась до весьма низких по меркам компании 2,1%. Операционные расходы в прошлом квартале выросли на 9% до $2,75 млрд, в компании объясняют это необходимостью тратиться на развитие собственных систем искусственного интеллекта.

Непосредственно поставки электромобилей Tesla в первом квартале сократила на 13% до 336 681 штуки, объёмы производства упали на 16% до 345 454 штук. Объёмы выпуска «прочих моделей», под которыми подразумеваются не только Model S и Model X, но и злополучный Cybertruck, сократились на 18% до 17 161 экземпляра. Объёмы их поставок сократились серьёзнее, на 24% до 12 881 штуки.