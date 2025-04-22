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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Победившему в забеге на 21 км роботу пришлось трижды менять батарею
С более тяжёлой он бы просто не смог бежать столь же грациозно.

Пока западные информационные агентства типа Bloomberg пытались заострить внимание на неудачах участников недавнего забега на 21 км в китайской столице, в которой приняли участие 20 человекоподобных роботов, китайское издание South China Morning Post подошло к анализу итогов мероприятия более объективно.

Источник изображения: Xinhua

Конечно, из двадцати принимавших участие в забеге роботов только шесть добрались до финиша, но отрицать прогресс китайских разработчиков в этой сфере тоже не следует. Интересным фактом о победившем в забеге роботе Tien Kung Ultra является упоминание о необходимости трижды вручную заменить его батарею за время преодоления им дистанции в 21 км. По словам создателей робота, более крупная батарея не только увеличила бы его массу, но и отрицательно сказалась бы на походке и способности держать равновесие.

В целом, китайская робототехническая отрасль в этом году готова выдать продукции на общую сумму $616 млн, как отмечает TrendForce. Из 11 местных производителей человекоподобных роботов в текущем году около шести смогут выпустить по 1000 соответствующих изделий каждый.

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#китай #китайские производители #роботы #человекоподобные роботы #полумарафон
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