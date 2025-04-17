Этот эффект пока не сказался на поведении клиентов компании.

Если верить навязчивым публикациям того же Reuters о мартовских хрониках индийского экспорта, как минимум компания Apple испугалась введения повышенных пошлин на электронику китайской сборки в США, а потому начала усиленно вывозить из Индии свои смартфоны, чтобы сформировать увеличенные товарные запасы на родном для себя американском рынке. Итоги изучения квартального отчёта TSMC представителями Bloomberg позволяют понять, что финансовые успехи компании в прошлом квартале её руководство не связывает непосредственно с эффектом ожидания пошлин.

Источник изображения: TSMC

По крайней мере, генеральный директор тайваньской компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, что пока никаких изменений в поведении своих клиентов, связанных с возможным повышением таможенных тарифов, он не заметил. Возможно, по его словам, эти изменения проявятся в ближайшие несколько месяцев. Рост выручки и прибыли компании TSMC в прошлом квартале он объяснил сохранением высокого спроса на передовые компоненты, выпускаемые ею, особенно для рынка систем искусственного интеллекта. По итогам текущего года профильная выручка TSMC вообще может удвоиться.

В прошлом же квартале выручка TSMC в долларах США выросла на 35,3% до $25,5 млрд, чистая прибыль выросла на 60% до $11,1 млрд, а норма прибыли в годовом сравнении увеличилась с 53,1 до 58,8 %. Впрочем, последовательно она опустилась с 59%, но это изменение объясняется не только ростом затрат на строительство предприятий TSMC за пределами Тайваня, но и последствиями январского землетрясения на острове. Прогноз по выручке на текущий квартал в изложении TSMC оказался выше ожиданий аналитиков, компания рассчитывает получить от $28,4 до $29,2 млрд. В текущем году в целом выручка компании может вырасти на 25%, а капитальные затраты компания рассчитывает удержать в пределах от $38 до $42 млрд.