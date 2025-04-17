Среди многочисленных устройств для уборки помещений от известного производителя Roborock особый интерес у покупателей в настоящее время может вызвать модель Q8 Max Pro. Помимо функциональных достоинств, внимание покупателей может привлекать снижение его обычной цены более чем втрое.
Сильный стороной данного пылесоса можно назвать поддержку технологии HyperForce с мощностью всасывания 10000 Па. Это позволяет обеспечить высокую эффективность уборки, поскольку среди пылесосов подобного размера Roborock Q8 Max Pro является лидером. К тому же мощность всасывания автоматически регулируется в зависимости от того, происходит в данный момент уборка твёрдых полов или ковров. Для уменьшения потерь воздушного потока пылесос получил двойной спиральный воздуховод. В результате Q8 Max Pro избавит ваши ковры от пыли и шерсти животных с первого же раза.
Наличие основной прорезиненной щётки означает, что на ней не будут спутываться волосы домашних животных или длинные женские волосы. Это почти полностью избавляет от необходимости тратить время на очистку щётки.
Эффективность уборки повышает наличие системы навигации PreciSense LiDAR. Устройство выполняет круговое сканирование и картирование площади уборки с точностью до миллиметра. Карта помещений обновляется в реальном времени, траектория уборки меняется динамически в зависимости от окружения. Охват помещений сложного типа составляет 99,6%. К таким помещениям относят пространства с большим количеством препятствий вроде столов и стульев.
Швабра способна автоматически подниматься на высоту 8 мм. Это происходит при обнаружении на пути следования пылесоса ковров или во время возвращения устройства на зарядку. Таким образом, ковры не будут намочены; влажная уборка выполняется только на твёрдых полах.
Вибрационная тряпка для швабры VibraRise 2.0 вибрирует с частотой 3000 колебаний в минуту. Это позволяет избавить полы от сухих пятен вроде пролитого когда-то кофе. Даже стойкие пятна будут удалены полностью.
Пылесос обладает аккумулятором ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Это обеспечивает 3 часа работы и максимальную площадь уборки в 200 кв. м. Между подзарядками устройство сможет убраться даже в самых больших квартирах.
Этому же способствует наличие интеллектуальной системы Reactive Tech 3D для предотвращения столкновений с препятствиями. На основе структурированного света и алгоритмов искусственного интеллекта пылесос способен распознавать препятствия высотой не менее 2 см, объезжая их на расстоянии не меньше 0,5 см.
Наконец, Roborock Q8 Max Pro поддерживает управление сразу несколькими картами, зональную уборку, выбор порядка уборки. Если в вашем доме несколько этажей, пылесос способен запомнить одновременно 10 карт и даёт возможность следить за прогрессом в реальном времени. Всё это можно делать через приложение на смартфоне.