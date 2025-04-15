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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel выручила с продажи активов Altera значительно меньше, чем потратила
Хотя и не продала при этом их полностью.

Разработчика программируемых матриц Altera корпорация Intel в 2015 году поглотила за $17 млрд, что на тот момент давало любителям громких заголовков считать эту покупку «сделкой века». На этой неделе инвестиционная компания Silver Lake приобрела у Intel 51% акций Altera за $4,46 млрд. Корпорация Intel сохраняет за собой 49% акций дочерней компании Altera, но такие условия сделки позволяют понять, что весь её бизнес участники оценили в $8,75 млрд.

Источник изображения: Intel

По сути, это почти в два раза меньше, чем Intel заплатила за Altera десять лет назад, и данная сделка пополняет перечень сомнительных для первой из компаний инвестиций. Нынешний руководитель Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) дал понять, что намерен избавляться от непрофильных активов, и продажа части акций Altera как раз является шагом в этом направлении. Intel продолжает оставаться держателем крупного пакета акций Mobileye, поэтому следующим шагом может стать продажа его части другим инвесторам. Израильская Mobileye более двух лет назад вышла на IPO и продолжает разрабатывать чипы и программное обеспечение для автомобильных систем автопилота.

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#intel #акции #сделка #mobileye #altera #fpga
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