Спасибо тарифам Трампа за это.

По версии IDC, в первом квартале текущего года лидером рынка смартфонов всё же осталась южнокорейская Samsung Electronics, которая увеличила объёмы поставок всего на 0,6% до 60,6 млн штук, но ей в спину действительно дышит Apple с 57,9 млн поставленных iPhone. Что характерно, опасения по поводу введения повышенных пошлин на ввоз продукции Apple в США позволили этой компании увеличить объёмы поставок iPhone на 10% год к году, и установить новый сезонный рекорд.

Источник изображения: Samsung Electronics

По сути, если Samsung теперь занимает около 20% мирового рынка смартфонов, то доля Apple выросла до 19%. Правда, как отмечают аналитики IDC, даже если закупки iPhone для американского рынка и продолжатся в увеличенных количествах во втором квартале, после нескольких месяцев ажиотажа неизбежно последует спад, особенно если смартфоны из-за новых тарифов в США заметно подорожают. В первом квартале объёмы поставок смартфонов всех марок на американский рынок выросли на 5%.

Источник изображения: IDC

Китайский рынок тоже демонстрировал хорошую динамику поставок смартфонов в первом квартале, поскольку здесь на модели стоимостью до $820 предлагались стимулирующие субсидии от государства. Именно за счёт них Xiaomi прибавила в поставках 2,5%, хотя лидером среди китайских поставщиков по динамике роста в первом квартале стала Vivo, занявшая пятое место с 6,3% прироста. На четвёртом месте оказалась Oppo, сократившая поставки на 6,8%. Все прочие производители за пределами первой пятёрки контролируют лишь 32,3% мирового рынка. Общие поставки смартфонов в первом квартале выросли на 1,5% до 304,9 млн штук.