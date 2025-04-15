И будет собирать серверные системы на территории США в увеличенных количествах.

После соответствующих откровений руководства конкурирующей NVIDIA компания AMD не могла оставаться в стороне, а потому генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) во время своего визита в тайваньскую столицу сообщила, что её компания тоже готова приступить к выпуску чипов на предприятии TSMC в Аризоне, а также увеличить объёмы выпуска ИИ-серверов на территории США.

Источник изображения: TSMC

TSMC остаётся основным поставщиком передовой полупроводниковой продукции для нужд AMD, поскольку GlobalFoundries использует менее современную литографию для выпуска второстепенных полупроводниковых компонентов. Накануне глава NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) заявил, что его компания не только начала получать чипы, выпущенные на американском предприятии TSMC, но и в течение ближайших 15 месяцев наладит выпуск ускорителей вычислений и серверных систем на их основе на предприятиях подрядчиков в Техасе. Считается, что взятые обязательства по локализации выпуска продукции в США позволили NVIDIA сохранить возможность поставлять ускорители H20 в Китай.