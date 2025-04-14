Известная своими мобильными защищёнными устройствами компания Ulefone 14 апреля начала продажи инновационной модели под названием Armor 30 Pro. Впервые среди защищённых смартфонов предлагается аппарат с двумя основными экранами, что расширяет функциональные возможности этого устройства. Желающие могут приобрести новинку в таких магазинах, как Amazon, AliExpress и в официальном магазине Ulefone. В данный момент стоимость аппарата составляет $379,99 на AliExpress и 499 евро на Amazon.
Обычно защищённые смартфоны предлагают в первую очередь повышенную прочность, а потом уже остальные достоинства. На этот раз Ulefone приносит сразу два экрана на одном устройстве, обеспечивая повышение качества многозадачной работы и плавное взаимодействие между экранами. Передний экран размером 6,95 дюйма FHD+ 120 Гц отображает основной контент.
Задний экран с диагональю 3,4 дюйма позволяет быстро получать доступ к уведомлениям, ярлыкам инструментов и снимать селфи. Поскольку это защищённый смартфон, оба экрана способны работать в экстремальных условиях. Этим могут воспользоваться как представители разных отраслей деятельности, так и любители активного отдыха. Такой аппарат способен принести пользу строителям для черчения на открытом воздухе, любителям пеших походов и многим другим.
Основная камера получила разрешение 50 Мп благодаря сверхкрупному сенсору OMNIVISION OV50H 1/1.3 дюйма. Имеются также инфракрасные камеры ночного зрения 64 Мп с четырьмя светодиодами, которые обеспечивают высочайшую чёткость даже в темноте.
Как обычно, защищённый смартфон предлагает чрезвычайно большой аккумулятор. В данном случае его ёмкость составляет 12800 мАч и поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Подобных параметров будет достаточно для продолжительной работы устройства в любом окружении.
Аппарат основан на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 7300X 5G AI, что означает поддержку сетей сотовой связи 5G. Объём оперативной памяти LPDDR5 равен 16 ГБ, тогда как объём хранилища типа UFS 3.1 составляет 512 ГБ. За качественный и громкий звук отвечает динамик на 118 дБ. Имеется также яркая светодиодная подсветка.
Это устройство стало не единственной новинкой Ulefone. Стартуют продажи защищённого аппарата Armor X32 Pro с экраном размером 5,65 дюйма с частотой 90 Гц. Отличительной чертой дизайна этой модели можно назвать восьмиугольный купольный модуль камеры.
Аппарат работает на основе процессора MediaTek Dimensity 6300 5G с объёмом памяти 16 ГБ и хранилищем 256 ГБ. Разрешение основной камеры равно 64 Мп, камеры ночного видения 25 Мп, а ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч.
К этой же серии устройств относится стандартная модель Armor X32 на процессоре MediaTek Helio G91 4G с объёмом памяти 12 ГБ и хранилищем 128 ГБ. Здесь разрешение главной камеры равно 48 Мп, камеры ночного видения 20 Мп. Имеется поддержка сетей мобильной связи 4G.