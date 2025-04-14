Далее рассчитывать на благоприятную конъюнктуру не придётся.

Официальный отчёт TSMC за первый квартал текущего года будет опубликован этим тайваньским контрактным производителем полупроводниковой продукции в четверг, а пока Reuters сообщает, что аналитики в среднем рассчитывают на достижение чистой прибылью компании отметки в $10,74 млрд. Данная сумма соответствует росту прибыли на 54%, однако в дальнейшем компания может столкнуться с необходимостью увеличить расходы из-за таможенной политики США.

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В принципе, уже в январе TSMC сообщала о намерениях поднять капитальные расходы по итогам текущего года на 41% до диапазона от $38 до $42 млрд. Позже американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) взял с TSMC обещание построить в США за ближайшие несколько лет ещё пять предприятий и потратить на это дополнительные $100 млрд, помимо тех $65 млрд, что обсуждались ранее. Развитие американского производства обойдётся TSMC в копеечку, поэтому норма прибыли компании в дальнейшем будет снижаться. Таможенные тарифы в США также могут вызвать снижение спроса на электронику на местном рынке, а это негативно скажется на выручке компании.