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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple и не думает замедлять перенос производства за пределы Китая
Расслабляться не надо, война идёт (торговая).

Поскольку власти США всё равно намерены в перспективе месяца-другого ввести тарифы на импорт электронных устройств и полупроводниковых компонентов, для Apple рано говорить о появлении благоприятных условий для ведения бизнеса. По данным Nikkei Asian Review, компания с начала этого года требовала от своих партнёров увеличить объёмы производства iPhone на территории Индии. В текущем году она здесь готова произвести не менее 50 млн смартфонов, чтобы основную их часть отправить в США.

Источник изображения: Apple

Во Вьетнаме будет наращиваться производство MacBook и iPad для американского рынка. Производство компонентов расширяется и в Таиланде. Правда, как отмечают источники, у желающих перевезти за пределы Китая оборудование производителей возникают проблемы на местной таможне, поскольку власти КНР ужесточили правила в данной сфере, стремясь сдержать отток производственных активов из страны. Если возникает необходимость доставить партии продукции по воздуху, Apple не стесняется оплачивать возросшие расходы ради ускорения поставок.

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#apple #китай #вьетнам #таиланд #таможенные пошлины #тарифы трампа
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