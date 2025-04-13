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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайвань приступил к переговорам с США по поводу снижения тарифов
Речь шла и о создании режима свободной торговли.

С течением времени у очевидцев действий нынешнего американского правительства появляется ощущение, что вся эта история с повышенными таможенными пошлинами для многих участников внешнеторговой деятельности оказалась бессмысленной нервотрёпкой, которая в краткосрочном периоде повлекла напрасные расходы. В частности, поскольку президент США Дональд Трамп (Donald Trump) освободил от повышенных пошлин электронные устройства, усилия Apple по увеличению складских запасов iPhone в США оказались напрасными. Китай тайваньскую полупроводниковую продукцию от повышенных пошлин также освободил. Тем не менее, как отмечает Nikkei Asian Review, переговоры между Тайванем и США по поводу пошлин всё уже успели начаться.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Они прошли в пятницу в режиме видеоконференции, как отмечает японское издание. Явно не горя желанием столкнуться с повышением пошлин на ввоз тайваньской продукции в США до 42% (с учётом базовой ставки 10%), власти острова предложили американской стороне не только увеличить инвестиции в локализацию производства на территории США, но и создать режим свободной торговли. Попутно обсуждались вопросы, связанные с экспортным контролем, который также влияет на бизнес многих тайваньских компаний.

#сша #тайвань #переговоры #таможенные пошлины #тарифы трампа
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