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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский электромобиль Roewe D6 установил рекорд экономичности на китайской трассе
На 100 км пути он тратил чуть более 9 кВт·ч.

Китайский рынок электромобилей стал таким конкурентным, что производители пытаются использовать нетривиальные способы привлечения внимания к своей продукции. Концерн SAIC, например, делает ставку на мировые рекорды, установленные выпускаемыми им гибридами и электромобилями, как поясняет CarNewsChina. Если гибрид Roewe D7 в октябре прошлого года установил рекорд «дальнобойности» среди подзаряжаемых гибридов, проехав на полном баке и полностью заряженной батарее 2208 км по средним расходом топлива 2,49 литра на 100 км, то электромобиль Roewe D6 решил отличиться в экономичности.

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Источник изображения: SAIC

Пятидневное путешествие из Цинхая в Тибет, которое проходило по маршруту протяжённостью 1973 км и охватывало участки трассы, находящиеся на высоте более 4000 км над уровнем моря, серийный электромобиль Roewe D6 осуществил при среднем расходе электроэнергии 9,125 кВт·ч на 100 км. Условия эксперимента при этом сложно было назвать благоприятными, поскольку помимо подъёмов, на пути следования климатические условия подразумевали морозы до минус 12 градусов Цельсия. Впрочем, затяжные спуски за счёт рекуперации позволяли восстанавливать заряд тяговой батареи, ёмкость которой не превышает 53,9 кВт·ч у старшей модификации седана. Машина оснащается единственным тяговым электродвигателем мощностью 141 л.с., который расположен на передней оси. Впрочем, важно учитывать, что мировой рекорд относится лишь к конкретной китайской трассе, а не к экономичности электромобилей в целом.

#китай #китайские производители #китайские электромобили #roewe
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