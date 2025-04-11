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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GAC рассчитывает наладить массовый выпуск человекоподобных роботов в 2027 году
Полагаясь на принципы импортозамещения.

Китайский рынок электромобилей в известной степени перенасыщен, а потому не может обеспечить его участникам прежних темпов роста. Это вынуждает их искать не только новые способы стимулирования спроса на электромобили, но и занимать места на расширяющемся рынке человекоподобных роботов. Китайская компания GAC, по данным Nikkei Asian Review, не собирается уступать конкурентам, а потому уже в 2027 году рассчитывает приступить к массовому выпуску человекоподобных роботов.

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Источник изображения: GAC Group

В этом году компания откроет в Гуанчжоу специальную зону демонстрации возможностей таких роботов. Уже представленные GAC человекоподобные роботы GoMate, например, могут применяться в сфере обеспечения безопасности и сервисном обслуживании автомобилей, которые компания также выпускает в больших количествах. Мелкосерийное производство роботов GAC запустит в следующем году. Компания ставит перед собой задачу максимальной локализации выпуска компонентов, необходимых для производства роботов. Это касается и механических частей, и полупроводниковых элементов. Их со временем GAC начнёт продавать и другим производителям роботов, что позволит ускорить окупаемость инвестиций.

#китай #робототехника #gac #человекоподобные роботы
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