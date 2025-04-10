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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В ожидании роста пошлин в США компания Apple вывезла из Индии 600 тонн iPhone
Количество авиарейсов выросло до шести штук.

Агентству Reuters по своим каналам удалось уточнить ранее опубликованную индийскими СМИ информацию об усилиях Apple по перевозке увеличенного запаса iPhone в США в условиях готовящихся к введению повышенных пошлин на продукцию китайской сборки. С конца марта, по данным источника, Apple вывезла из Индии уже не пять, а шесть под завязку загруженных смартфонами авиалайнеров.

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Источник изображения: Apple

Совокупная партия продукции тянет на 600 тонн и примерно соответствует полутора миллионам iPhone. Таможенное оформление экспортной партии такой величины, по данным Reuters, было сокращено с 30 до 6 часов, а ещё компании удалось договориться с таможней об организации льготного коридора на вывоз устройств. Сообщается также, что власти Индии реализации этого плана Apple содействовали на самом высоком политическом уровне.

Попутно партнёры Apple увеличивают объёмы производства iPhone на территории Индии, не только нанимая дополнительный персонал, но и вводя дополнительную смену в воскресенье, которое раньше было выходным днём. Планируется, что в совокупности эти меры должны позволить подрядчикам Apple увеличить объёмы выпуска iPhone на территории Индии на 20%. Сейчас около 80% импортируемых в США смартфонов Apple производятся в Китае, и только пятая часть собирается в Индии. Увеличить эту долю можно, обделив индийским экспортом другие регионы, но и в этом случае индийским предприятиям удастся покрыть не более половины всех потребностей американского рынка в iPhone.

#apple #индия #apple iphone #тарифы трампа
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