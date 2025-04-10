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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Угроза пошлин в США способствовала росту выручки TSMC на 42% в прошлом квартале
Это самый высокий прирост с 2022 года.

Судя по тому, с какой лёгкостью нынешний президент США сперва задирает таможенные пошлины, а затем снижает их или даёт отсрочку наиболее сговорчивым внешнеторговым партнёрам, можно понять, что для участников этого процесса «ожидание праздника лучше самого праздника». По крайней мере, как поясняет Bloomberg, опубликованная сегодня финансовая статистика TSMC за март позволяет подсчитать, что по итогам первого квартала текущего года компания выручила около $25,5 млрд.

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Источник изображения: ASML

Во-первых, это несколько выше ожиданий аналитиков. Во-вторых, это на 42% больше результатов аналогичного периода предыдущего года. В-третьих, это максимальный квартальный прирост выручки TSMC с 2022 года. По мнению представителей Bloomberg, подобной динамике способствовал не только бум систем искусственного интеллекта, но и стремление поставщиков как можно больше полупроводниковых компонентов и готовых изделий на их основе ввезти в США до вступления в силу новых таможенных пошлин.

#полупроводники #финансы #tsmc
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