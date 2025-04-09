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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron повысит цены на свою продукцию из-за новых пошлин в США
На модули памяти и твердотельные накопители.

Компания Micron Technology уже начала месяц с заявлений о росте стоимости своей памяти из-за высокого спроса со стороны центров обработки данных, но так называемые тарифы Трампа создали новые условия для роста цен уже в ближайшее время. Как отмечает Reuters, стоимость отдельных видов продукции Micron для американских клиентов повысится уже на этой неделе, поскольку модули памяти и твердотельные накопители, импортируемые в страну, не освобождены от новых пошлин, в отличие от полупроводниковых компонентов как таковых.

Источник изображения: Micron Technology

Micron располагает предприятиями на территории США и собирается при государственной поддержке построить новые, но часть её мощностей находится за пределами страны, в Китае, Японии, Малайзии, Сингапуре и на Тайване. Каким будет размер наценки на продукцию Micron в США, не уточняется, но покупатели модулей памяти и твердотельных накопителей данной марки наверняка скоро сами всё почувствуют.

Micron не будет колебаться в тех случаях, когда возросшие таможенные пошлины можно будет переложить на кошелёк клиентов. Некоторые азиатские производители NAND, как отмечает источник, придерживаются аналогичной позиции. При объявленных властями США таможенных ставках ни одна из компаний не может полностью поглотить дополнительные затраты, как поясняет анонимный источник Reuters, не перекладывая нагрузку на потребителей.

#micron #тарифы трампа
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