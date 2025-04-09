До $17,4 млрд в денежном выражении.

До некоторых пор Apple силами своих партнёров выпускала в Индии примерно каждый седьмой iPhone, тогда как доля китайского производства достигала 80%. Таможенные пошлины США, вводимые Дональдом Трампом (Donald Trump), могут исказить данную пропорцию в пользу Индии, поскольку Apple уже начала активнее вывозить собранные в этой стране iPhone в США на фоне повышения пошлин. По словам одного из индийских министров, на которые ссылается Bloomberg, в прошлом фискальном году Индия отправила на экспорт смартфонов Apple на общую сумму $17,4 млрд.

Источник изображения: Apple

Это соответствует увеличению объёмов поставок на 54% в денежном выражении, как отметил министр Ашвини Ваишнав (Ashwini Vaishnaw), который в индийском правительстве одновременно отвечает и за информационные технологии, и за телерадиовещание, и за выпуск электроники, и за железнодорожное сообщение. Сейчас iPhone в Индии собирается на предприятиях тайваньской компании Foxconn и бывших мощностях Wistron и Pegatron, которые перешли под контроль индийского конгломерата Tata Motors. Основная часть выпускаемых в Индии iPhone отправляется на экспорт.