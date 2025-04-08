Чтобы компенсировать более заметный рост пошлин на китайском направлении.

Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на оценки аналитиков Bank of America, что в этом году на территории Индии может быть собрано около 25 млн iPhone. Если всё это количество отправить в США, то оно покроет примерно половину потребностей американского рынка. В условиях роста таможенных тарифов в США индийская продукция оказывается в более выгодном положении, поскольку будет облагаться пошлиной по ставке 36% против 54% у китайской.

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Для покрытия спроса на iPhone в Индии в этом году будет достаточно 10 млн смартфонов, поэтому оставшиеся 15 млн штук Apple всё равно отправит на экспорт. Поскольку более серьёзная релокация производства iPhone потребует времени, в качестве быстрой меры переориентация Индии на снабжение смартфонами Apple американского рынка может себя оправдать. Уже сейчас на территории Индии производится каждый седьмой продаваемый в мире iPhone, и эта доля при сохранении текущих геополитических условий должна будет только расти.

По оценкам аналитиков канадской компании TechInsights, пошлины на китайские изделия повысят себестоимость компонентов iPhone 16 Pro с текущих $300 до $550. Поскольку сам смартфон на рынке США предлагается максимум за $1100, подобный рост затрат компании придётся хотя бы частично переложить на кошельки покупателей. Как отметили ранее аналитики Wedbush, полностью собираемые в США смартфоны Apple обходились бы в $3500 за штуку.