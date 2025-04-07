Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил о введении таможенных пошлин в размере 42 % (10 + 32) на продукцию из Тайваня, но полупроводниковые компоненты, которые формируют основную часть тайваньского экспорта, от этих пошлин пока освобождены. Как отмечает издание Nikkei Asian Review, президент Тайваня Лай Циндэ (Lai Ching-te) в минувшую субботу встретился с представителями местных компаний технологического профиля для обсуждения возможных ответных мер на действия властей США.
Представителям тайваньского бизнеса глава островного государства, чей суверенитет не признаёт соседняя КНР, пообещал защищать конкурентоспособность тайваньской продукции на мировом рынке и всячески стоять на страже национальных интересов. Какие компании направили на встречу с президентом острова своих руководителей, не уточняется, но известно, что отрасль информационных технологий и телекоммуникаций собрала представительную делегацию. Одними из крупнейших компаний Тайваня, на чей бизнес могут оказать влияние американские пошлины, являются TSMC и Foxconn. Первая выпускает по заказам сторонних разработчиков полупроводниковые компоненты, а вторая занимается контрактной сборкой электронных устройств и серверного оборудования в разных странах мира. Власти Тайваня уже заявили, что выделят до $2,68 млрд на поддержку национальной промышленности в условиях роста таможенных ставок в США.