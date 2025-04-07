До чего договорился и с кем, пока не уточняется.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил о введении таможенных пошлин в размере 42 % (10 + 32) на продукцию из Тайваня, но полупроводниковые компоненты, которые формируют основную часть тайваньского экспорта, от этих пошлин пока освобождены. Как отмечает издание Nikkei Asian Review, президент Тайваня Лай Циндэ (Lai Ching-te) в минувшую субботу встретился с представителями местных компаний технологического профиля для обсуждения возможных ответных мер на действия властей США.

Источник изображения: IBM

Представителям тайваньского бизнеса глава островного государства, чей суверенитет не признаёт соседняя КНР, пообещал защищать конкурентоспособность тайваньской продукции на мировом рынке и всячески стоять на страже национальных интересов. Какие компании направили на встречу с президентом острова своих руководителей, не уточняется, но известно, что отрасль информационных технологий и телекоммуникаций собрала представительную делегацию. Одними из крупнейших компаний Тайваня, на чей бизнес могут оказать влияние американские пошлины, являются TSMC и Foxconn. Первая выпускает по заказам сторонних разработчиков полупроводниковые компоненты, а вторая занимается контрактной сборкой электронных устройств и серверного оборудования в разных странах мира. Власти Тайваня уже заявили, что выделят до $2,68 млрд на поддержку национальной промышленности в условиях роста таможенных ставок в США.