Есть ощущение, что у компании не всё ещё готово.

Для компании Tesla необходимость иметь дело с излишне оптимистичными обещаниями руководителя стала частью обыденности, поскольку заявленные Илоном Маском (Elon Musk) сроки реализации тех или иных нововведений нередко нарушались самым серьёзным образом. Как отмечает CNBC, в этом году новым провалом может стать обещанный на июнь запуск сервиса беспилотных такси Tesla в штате Техас.

Источник изображения: Tesla

Издание CNBC обобщило высказывания участников испытаний фирменной системы FSD на серийных электромобилях Tesla, выразив почти полную уверенность, что к июню запустить сервис беспилотных такси в Техасе без постоянного контроля со стороны оператора или водителя компания не сможет. FSD неплохо отрабатывает в типовых условиях на дорогах общего пользования, особенно при дневном освещении, поскольку уже давно полагается только на данные с бортовых камер. Тем не менее, то и дело находятся такие ситуации, в которых автоматика оказывается бессильна, и риск попадания в ДТП при этом заметно повышается. Прогресс в автоматизации вождения со стороны Tesla заметен, но вряд ли его достаточно для перехода к эксплуатации беспилотных такси в середине текущего года.