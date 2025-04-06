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Новости Hardware Алексей Сычёв
На фоне бума ИИ квартальная выручка Foxconn взлетела на 24,2%
Правда, в первом квартале рынок ещё не пострадал от американских пошлин.

О компании Foxconn отраслевая пресса всё реже говорит, как о крупнейшем контрактном производителе iPhone, поскольку растущее влияние серверного подразделения тайваньского гиганта формирует более выраженную зависимость от бизнеса NVIDIA по продаже ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Как отмечает Bloomberg, по итогам трёх первых месяцев текущего года выручка Foxconn выросла на 24,2% до $49,8 млрд, обеспечив соответствие ранним прогнозам аналитиков.

Источник изображения: Foxconn

Темпы роста выручки Foxconn в первом квартале оказались максимальными с 2022 года, главным образом за счёт роста поставок серверных систем на основе ускорителей NVIDIA. Во втором квартале, как пояснили представители тайваньской компании, облачный и сетевой бизнес продолжат увеличивать свою выручку, по их прогнозам. При этом динамика роста во многом будет определяться геополитической и экономической ситуацией в тех регионах, куда данная продукция поставляется. С учётом глобального влияния новых таможенных пошлин США, данный фактор определённо окажет влияние на деятельность Foxconn. Тем более, что и на выпуске смартфонов для Apple пошлины тоже скажутся.

#аналитика #финансы #искусственный интеллект #foxconn
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