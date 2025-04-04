Продукцию компании всё равно будут брать.

Тогда как многие отраслевые источники пытаются скорее рассказать аудитории об ужасных разрушительных последствиях новой американской таможенной политики для всей мировой полупроводниковой отрасли, аналитики Altimeter Capital в интервью CNBC заявили о наличии у NVIDIA довольно стойкого иммунитета к подобным явлениям. Суть идеи довольно проста: спрос на продукцию компании настолько велик, что её будут брать по любым ценам.

Источник изображения: NVIDIA

Ключевые подрядчики NVIDIA в последнее время развивали производство серверных систем на территории Тайваня, Малайзии и Мексики. Если два первых региона пострадали от таможенных тарифов США, то очередь до Мексики пока не дошла, и это позволяет рассчитывать на поэтапный рост цен на оборудование с чипами NVIDIA, поставляемое в США. В любом случае, стремясь обеспечить лидерство страны в сфере искусственного интеллекта, власти США не станут собственноручно создавать условия, которые этому препятствуют. Другое дело, что для анализа влияния тарифов на бизнес NVIDIA и её американских клиентов может потребоваться некоторое время.