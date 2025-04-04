Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бизнес NVIDIA не должен особо пострадать от повышенных пошлин в США
Продукцию компании всё равно будут брать.

Тогда как многие отраслевые источники пытаются скорее рассказать аудитории об ужасных разрушительных последствиях новой американской таможенной политики для всей мировой полупроводниковой отрасли, аналитики Altimeter Capital в интервью CNBC заявили о наличии у NVIDIA довольно стойкого иммунитета к подобным явлениям. Суть идеи довольно проста: спрос на продукцию компании настолько велик, что её будут брать по любым ценам.

Источник изображения: NVIDIA

Ключевые подрядчики NVIDIA в последнее время развивали производство серверных систем на территории Тайваня, Малайзии и Мексики. Если два первых региона пострадали от таможенных тарифов США, то очередь до Мексики пока не дошла, и это позволяет рассчитывать на поэтапный рост цен на оборудование с чипами NVIDIA, поставляемое в США. В любом случае, стремясь обеспечить лидерство страны в сфере искусственного интеллекта, власти США не станут собственноручно создавать условия, которые этому препятствуют. Другое дело, что для анализа влияния тарифов на бизнес NVIDIA и её американских клиентов может потребоваться некоторое время.

#nvidia #сша #дональд трамп #таможенные пошлины
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор игр на движке CryEngine
9
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
2
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
7
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
38
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
18
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
2
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
18
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
+
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
9
Про Nintendo Switch 2: дата выхода, официальные характеристики, игры и многое другое
5

Сейчас обсуждают

artemuss1990
13:06
Просто они видимо повесили этот кеш на общую линию питания с каким то из компонентов проца, которая не тянет при разгоне пямяти, отсюда и прогары на контактах, и выход из строя
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
Антон Тутынин
13:06
Дожили... 6+" уже считаются компактными смартфонами))) Где же теперь граница между компактными и обычными? 8"?
Компактный смартфон OnePlus 13T набрал более 3 млн баллов в бенчмарке AnTuTu
OakSorcerer
13:03
Л3 кеш они так и не починили, по крайней мере на дев билде. 10ка заметно быстрее рабоатет.
Microsoft рекомендует ответственно отнестись к утилизации старого ПК и приобрести новый с Windows 11
Sergei Eremeev
12:57
не мешай делать прорыв )) или рывок ..
УАЗ оснастил модели «Патриот» и «Пикап» новыми мультимедийными системами «УАЗ Navi»
Tankezar
12:56
Теории заговора
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
artemuss1990
12:55
Да в принципе они нафиг не сдались эти x3d, если проц ограничивает карту там уже фпс вполне достаточен и без разницы 500 или 600 фпс. Пусть лучше сделают такую архитектуру работы с памятью, чтоб эти з...
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
ebatoryi
12:53
как в той пословице-васька слушает да ест
NBC News: Окружение Трампа посоветовало не звонить Путину, пока он не согласится на прекращение огня
Sergei Eremeev
12:53
3070= 4060ти ))
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
Родион Вестов
12:51
Окна соревнуются сами с собой, какое захватывающее зрелище, кто же окажется победителем, интрига.
Windows 11 вернула себе лидерство на игровых ПК по статистике Steam
Сергей Кондратенко
12:51
По теме согласен. А по скину как по мне 61 кадр маловато будет ну как по мне. Меньше 80 сильно видно не комфорт. Вообще считаю если видяха в требовательных проектах вывозит 80+ кадров без генератора т...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем