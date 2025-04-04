Тогда как многие отраслевые источники пытаются скорее рассказать аудитории об ужасных разрушительных последствиях новой американской таможенной политики для всей мировой полупроводниковой отрасли, аналитики Altimeter Capital в интервью CNBC заявили о наличии у NVIDIA довольно стойкого иммунитета к подобным явлениям. Суть идеи довольно проста: спрос на продукцию компании настолько велик, что её будут брать по любым ценам.
Ключевые подрядчики NVIDIA в последнее время развивали производство серверных систем на территории Тайваня, Малайзии и Мексики. Если два первых региона пострадали от таможенных тарифов США, то очередь до Мексики пока не дошла, и это позволяет рассчитывать на поэтапный рост цен на оборудование с чипами NVIDIA, поставляемое в США. В любом случае, стремясь обеспечить лидерство страны в сфере искусственного интеллекта, власти США не станут собственноручно создавать условия, которые этому препятствуют. Другое дело, что для анализа влияния тарифов на бизнес NVIDIA и её американских клиентов может потребоваться некоторое время.