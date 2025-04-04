Но воспользуется ли ими, сказать сложно.

Британский автопром таковым в современных условиях может считаться с большой натяжкой, поскольку концерн Jaguar Land Rover принадлежит индийским инвесторам, марка MG давно продана китайцам, Aston Martin при переходе на электротягу рассчитывает использовать технологии хорватского стартапа Rimac и американской Lucid Motors, которая на 64% контролируется инвесторами из Саудовской Аравии. Марка Lotus входит в состав китайского холдинга Geely. Собственно говоря, McLaren на этом фоне тоже не демонстрирует инвестиционного патриотизма, поскольку недавно этого производителя спорткаров инвесторы из Бахрейна продали коллегам из ОАЭ. Зато эта сделка, по словам Financial Times, позволит McLaren получить доступ к технологиям создания электромобилей, разработанным китайской компанией Nio.

Источник изображения: McLaren

Нюанс заключается в том, что инвестиционная группа CYVN из Абу-Даби является акционером и британского стартапа Forseven Holdings, и китайской Nio, а первый как раз по итогам сделки объединится с McLaren. С прошлого года CYVN является акционером гоночной команды McLaren, поэтому к контролю над знаменитой британской маркой арабские инвесторы шли долго и осознанно.

Стартап Forseven, который изначально рассчитывал выпустить свой собственный люксовый электромобиль к концу десятилетия, теперь займётся реализацией этого плана уже под маркой McLaren. В свою очередь, заинтересованность инвесторов в расширении модельного ряда может привести к появлению кроссовера McLaren. На протяжении последних пяти лет марка была убыточной, и на протяжении этого времени пыталась найти стратегического инвестора и партнёра. Объединёнными активами Forseven и McLaren будет руководить выходец из Jaguar Land Rover Ник Коллинз (Nick Collins).

Переговоры, которые длились около года, в качестве одного из условий подразумевали сохранение производства спорткаров на территории Великобритании. Выпуском кроссовера под маркой McLaren план по реформированию бизнеса не ограничится, инвесторы готовы вкладывать средства на протяжении нескольких лет для достижения поставленной цели. Наличие общих акционеров формально позволяет McLaren лицензировать технологии создания электромобилей у Nio, но британский производитель до сих пор не спешил отказываться от ДВС, предлагая лишь гибриды в качестве альтернативы.