Развитие японской полупроводниковой отрасли требует адекватной технической поддержки.

Основанной в 2022 году японской компании Rapidus, которая к 2027 году рассчитывает наладить в стране выпуск 2-нм чипов по заказам сторонних клиентов, в ближайшие пару лет потребуются не менее 10 литографических сканеров ASML класса EUV. Как поясняет Nikkei Asian Review, залогом их эффективной и бесперебойной работы является присутствие в непосредственной близости квалифицированного обслуживающего персонала. По этой причине ASML в ближайшие годы увеличит численность профильных специалистов в Японии в пять раз до ста человек.

Источник изображения: ASML

По словам производителя оборудования, каждая минута его простоя может обходиться клиентам в тысячи долларов упущенной выручки, поэтому важно, чтобы в непосредственной близости от производственных линий круглосуточно находились квалифицированные техники. Поскольку расширять свой парк оборудования ASML в Японии будет не только Rapidus, но и компании TSMC и Micron, то штат обслуживающего персонала придётся увеличить в пять раз.