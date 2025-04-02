Экспансию производства за пределами Тайваня ведёт и эта компания.

Новое предприятие UMC по выпуску 28-нм и 22-нм продукции в Сингапуре должно было начать работу ещё в прошлом году, но из-за задержки с монтажом оборудования и отсутствия спроса на его продукцию в определённых сегментах рынка церемония его торжественного открытия прошла только на этой неделе, как сообщает Nikkei Asian Review. На ней присутствовали многие высокопоставленные сингапурские чиновники, подчёркивающие значимость реализации проекта для местной экономики.

Источник изображения: TSMC

Опытное производство чипов будет налажено на новом предприятии в этом году, но массовое будет запущено не ранее следующего. Данное предприятие расположено по соседству с уже существующим. Кроме того, у UMC есть производственные площадки в Китае, Японии и на Тайване, а в США через два года она наладит контрактный выпуск 12-нм продукции на арендуемых у Intel производственных мощностях. Новое предприятие в Сингапуре позволит компании ежемесячно обрабатывать по 30 000 кремниевых пластин, когда в следующем году выйдет на проектную мощность. На его строительство было потрачено около $5 млрд. Сейчас UMC занимает четвёртое место в рейтинге крупнейших контрактных производителей чипов, с третьего её потеснила китайская SMIC.