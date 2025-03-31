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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобиль Hyundai Ioniq 5 смог на родной тяговой батарее проехать более 500 000 км
Прописью для тех, кто невнимателен: пятьсот тысяч километров.

Пока многих автолюбителей от идеи покупки электромобиля ограждают не только опасения по поводу ограниченности запаса хода и неразвитости зарядной инфраструктуры, но и «страшилки» про деградацию тяговой батареи в процессе длительной эксплуатации. Ресурс Electrek приводит в пример откровения одного из владельцев электромобиля Hyundai Ioniq 5, который за три с половиной года эксплуатации проехал более 576 000 км, прежде чем бесплатно по гарантии заменил тяговую батарею.

Источник изображения: Hyundai Motor

В месяц, если ориентироваться на приведённые данные, автовладелец проезжал более 13 000 км. По сути, ежедневный пробег в среднем превышал 450 км, и такую эксплуатацию можно без сомнений назвать интенсивной. Соответственно, времени на зарядку электромобиля его владелец тратить желал немного, а потому почти всегда восполнял запас хода на станциях экспресс-зарядки. Даже в этих условиях к моменту замены тяговой батареи после пробега более 576 000 км остаточный ресурс аккумулятора достигал 87%.

Кроме того, у машины частично вышла из строя управляющая процессом заряда электроника, из-за чего она утратила возможность восполнять запас хода от бытовых зарядных устройств, подключаемых к сети переменного тока. После замены тяговой батареи электромобиль проехал ещё несколько десятков тысяч километров, сейчас его одометр показывает более 662 тысяч километров пробега. Словом, даже с учётом ограниченности ресурса тяговой батареи, электромобили вполне могут подвергаться интенсивной эксплуатации без особых последствий для остаточного ресурса.

#электромобили #hyundai #тяговые батареи #ioniq 5
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