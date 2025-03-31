А за двадцать лет обороты рынка летательных аппаратов в два раза превысят автомобильные.

На мероприятии China EV100, как сообщает South China Morning Post, генеральный директор и основатель XPeng Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) сообщил, что в этом году его компания вложит в сферу производства электролётов $413 млн, которые будут направлены на строительство предприятия в Гуанчжоу. В следующем году оно будет введено в строй и в перспективе сможет выпускать ежегодно до 10 000 летательных аппаратов на электротяге.

Источник изображения: XPeng

К концу 2026 года XPeng также рассчитывает наладить серийный выпуск человекоподобных роботов. Сейчас, как отметил основатель XPeng, летательные аппараты по объёмам выпуска составляют от 3 до 5 % количества производимых в мире автомобилей, но в деньгах они могут претендовать уже на 20%. Всё это позволяет компании рассчитывать, что в последующие двадцать лет оборот рынка летательных аппаратов на электротяге может достичь $2 трлн и в два раза превысить автомобильный рынок. Разумеется, это не означает, что лёгких летательных аппаратов станет в два раза больше, чем автомобилей, просто в деньгах этот рынок таит более серьёзный потенциал роста.