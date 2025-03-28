По итогам уходящего фискального года.

Технически, власти США начали вводить жёсткие санкции против китайской компании Huawei Technologies ещё в 2019 году, но некая инертность глобальных процессов позволила компании по итогам 2020 года выручить почти $123 млрд. Эта пиковая величина, как ожидает Reuters, по итогам уходящего фискального года может быть почти достигнута, поскольку Huawei рассчитывает заявить о получении выручки в размере $118 млрд по итогам указанного периода.

Источник изображения: Huawei Technologies

По сути, это позволит Huawei заявить, что она почти преодолела финансовые последствия санкций. Операционная система собственной разработки позволяет ей не зависеть от Google и Microsoft, полупроводниковые компоненты для неё может выпускать SMIC, а не тайваньская TSMC. В сегменте смартфонов, возможно, Huawei лишилась позиций на мировом рынке, зато её продукция весьма популярна на крупном рынке Китая. Кроме того, Huawei разрабатывает собственные ускорители вычислений Ascend, которые в силу множества причин способны заменить собой решения NVIDIA в Китае. Наконец, расширяется сотрудничество с китайскими автопроизводителями. В альянсе HIMA уже привлечены пять китайских марок, которым Huawei предоставлять свои программные решения и часть полупроводниковых компонентов.