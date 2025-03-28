А ещё совет директоров компании уменьшится до 11 человек.

Компания Intel, как сообщает Reuters, при новом генеральном директоре Лип-Бу Тане (Lip-Bu Tan) намерена сократить численность состава совета директоров до 11 человек и проститься с тремя его членами. Бывший директор Medtronic Омар Ишрак (Omar Ishrak), декан Инженерного колледжа Университета Беркли Цу-Чжэ Кинг Лю (Tsu-Jae King Liu), а также бывшая профессор Университета Пенсильвании Риза Лавиццо-Маури (Risa Lavizzo-Mourey) покинут совет директоров Intel.

Источник изображения: Intel

По замыслу нового руководства, в этом органе правления останется больше представителей близких по роду деятельности Intel отраслей. Все прочие члены совета директоров Intel будут переизбираться на очередном собрании акционеров. Генеральный директор Лип-Бу Тан подчеркнул, что компания намерена в равной мере уделять внимание разработке собственных компонентов и контрактному производству чипов для сторонних заказчиков.

Попутно стало известно, что покинувший Intel в начале декабря бывший генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) получил выходное пособие в общей сложности на сумму $7,9 млн и был лишён дополнительных бонусов, которые полагались ему при условии сохранения должности.