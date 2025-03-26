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Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские полупроводниковые компании объединяют усилия в условиях растущей конкуренции
Альянс, охватывающий 80% японской отрасли, будет основан в апреле.

Японские компании давно не могут похвастать ни доступом к передовым литографическим технологиям, ни большой долей на рынке контрактного производства микросхем, но свои компетенции в сфере упаковки чипов, материалов и оборудования для соответствующих операций они сохранили. По информации Nikkei Asian Review, около 20 японских компаний в этом сегменте рынка готовы объединить усилия для выживания в условиях растущей конкуренции.

Источник изображения: Amkor Technology

Участники регионального альянса 21 апреля соберутся в Токио и Фукуоке, чтобы объявить о его создании. Это объединение компаний будет охватывать около 80% рынка услуг по упаковке чипов или выпуску материалов и оборудования для этих операций. Возглавить объединение готов бывший председатель совета директоров TDK Макото Сумита (Makoto Sumita). Сейчас он входит в состав совета директоров Nikon, поэтому продолжает держать руку на пульсе японской полупроводниковой промышленности.

В задачи альянса будет входить усиление кооперации между его участниками, а также оптимизация доступа к сырью и материалам. Научно-исследовательская работа также будет проводиться совместными усилиями с целью снижения затрат. Академическое сообщество Японии будет привлечено к разработке новых технологий в сфере упаковки чипов.

#полупроводники #япония
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