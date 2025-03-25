И при этом сохранит впечатляющую проходимость.

Как сообщает ресурс CnEVPost, входящая в холдинг Geely люксовая марка Zeekr в очередной раз на страницах китайской социальной сети Weibo продемонстрировала кадры испытаний своего флагманского гибридного кроссовера 9X в зимних условиях при температуре минус 39 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 72 процента.

Источник изображения: Zeekr

Как было отмечено попутно, во всех своих модификациях этот кроссовер сможет набирать скорость 100 км/ч менее чем за четыре секунды, при этом он сохранит впечатляющую проходимость. Показатели запаса хода не уточняются, но гибридная силовая установка должна поддерживать их на высоком уровне. Модель также получить новейшую систему активной помощи водителю Zeekr G-Pilot H9. Дебют новинки состоится в следующем месяце на выставке в Шанхае, а в продажу она поступит в третьем квартале.