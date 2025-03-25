Но она и длительное время накапливала видеокарты для продажи.

Слухи хоть и приписывали AMD реализацию дебютной партии из 200 000 видеокарт семейства Radeon RX 9070, представители компании в дальнейшем эту информацию опровергли и заставили китайские СМИ удалить её. При этом некоторые очевидцы выступлений главы AMD Лизы Су (Lisa Su) во время её начавшейся поездки в Китай утверждают, что она рассказала о превышении объёмов продаж данных видеокарт в течение первой недели присутствия на рынке типового количества в десять раз. Это был самый удачный дебют графических решений AMD с точки зрения количества проданных видеокарт.

Источник изображения: AMD

Безусловно, благодарить за это следует решение отсрочить начало продаж новинок с середины января до середины марта, поскольку скомканный номинальный анонс Radeon RX 9700 XT и Radeon RX 9070 состоялся ещё в первую декаду января. AMD не стала спешить со стартом продаж, дав партнёрам возможность создать адекватный товарный запас, но первая партия всё равно была распродана менее чем за неделю. Впрочем, по словам руководства AMD, партнёры компании наращивают объёмы производства, и проблема дефицита вскоре будет решена.