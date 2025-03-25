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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава мобильного бизнеса Samsung Electronics внезапно ушёл из жизни
Большая ответственность несёт большие риски.

Заболевания сердечно-сосудистой системы ежегодно уносят жизни порядка 18 млн человек, если опираться на статистику Всемирной организации здравоохранения. Среди жертв этой статистики находятся и люди, наделённые большой ответственностью и переносящие постоянный стресс. Как сообщает Bloomberg, во вторник на 64-м году оборвалась жизнь Хана Чон Хи (Han Jong-Hee), который на протяжении трёх лет возглавлял мобильное подразделение Samsung Electronics.

Источник изображения: Samsung Electronics

Свою карьеру Хан Чон Хи начинал более тридцати лет назад в подразделении Samsung, занимавшемся дисплеями. Именно ему приписывают заслугу по смещению с рынка телевизионной техники японских конкурентов типа Sony. По инициативе Хана компания Samsung начала внедрять искусственный интеллект не только в смартфоны, но и в бытовую технику. На прошлой неделе он принял участие в общем собрании акционеров Samsung, заявив, что 2025 год будет трудным для компании.

#samsung #samsung electronics
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