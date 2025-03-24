Компании наверняка начнут сотрудничать.

Внук основателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ён (Lee Jae-yong) хотя и занимает номинально второстепенные должности в руководстве компании своего деда, очевидным образом способен влиять на принимаемые стратегические решения. По этой причине визиту неформального руководителя Samsung на предприятие Xiaomi по выпуску электромобилей в Пекине издание Chosun Ilbo придало соответствующее значение.

Источник изображения: Xiaomi

По данным источника, во время своего визита на Форум по развитию Китая Ли Чжэ Ён в минувшую субботу посетил в компании председателя совета директоров Xiaomi Лэй Цзюня (Lei Jun) пекинское предприятие компании, где собираются электромобили. В то же время состоялась и встреча с главой Qualcomm Криштиано Амоном (Christiano Amon). К слову, делегация иностранных руководителей высокого ранга на китайский форум получилась довольно представительной. SK hynix, Apple, BMW, Mercedes-Benz и Nestle направили в КНР своих генеральных директоров или близких к ним должностных лиц.

В случае с визитом главы Samsung на предприятие Xiaomi по сборке электромобилей уместно говорить о потенциальном сотрудничестве компаний в сфере автомобильной электроники. По крайней мере, владея производителем автомобильной мультимедиа Harman, корейская компания может довольно быстро включиться в цепочку поставок Xiaomi.