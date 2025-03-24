Huawei помогает компании, в продукции которой заинтересована.

По данным Nikkei Asian Review, основанная в 2021 году и имеющая некоторое отношение к Huawei китайская компания SiCarrier должна сыграть важную роль в импортозамещении оборудования, необходимого для производства чипов. Взяв в качестве ориентира образцы зарубежного оборудования марок ASML, Applied Materials и Lam Research, компания SiCarrier пытается устранить те «узкие места» в снабжении китайских производителей чипов оборудованием, которые позволят снизить зависимость от импорта.

Источник изображения: Tokyo Electron

Стараниями SiCarrier разрабатывается широкий спектр оборудования, необходимого для выпуска чипов. Уже созданы литографические системы, позволяющие производить 28-нм чипы. Впрочем, на уровне разработок речь идёт и о выпуске 5-нм продукции, поэтому дальнейший прогресс является лишь вопросом времени. Huawei оказывает партнёру серьёзную поддержку, поскольку её собственный штат специалистов по выпуску чипов неуклонно растёт. На некоторых направлениях задействованы сотни сотрудников, на других — тысячи инженеров.

По данным некоторых источников, сама SiCarrier активно нанимала выходцев из зарубежных компаний, обладающих необходимым опытом. Какие-то важные анонсы могут быть сделаны представителями SiCarrier на этой неделе, поскольку компания примет участие в мероприятии SEMICON China.