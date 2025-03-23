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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США подозревают китайских поставщиков оборудования связи в обходе санкций
Если нельзя, но очень хочется, то можно?

Huawei и ряд других компаний, поставляющих оборудование для сетей связи, давно находятся под санкциями США, и власти страны пытались оказать давление на зарубежных союзников с целью полного вытеснения китайского оборудования из инфраструктуры сетей связи. Как сообщает South China Morning Post, теперь Федеральная комиссия США по связи (FCC) запустила расследование, целью которого является доказательство фактов нарушения китайскими компаниями наложенных на них санкций.

Источник изображения: Huawei Enterprise

Под подозрение попали девять китайских компаний, включая Huawei Technologies, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua, China Mobile и China Telecom. По данным комиссии, эти компании продолжают определённые виды деятельности в США, поскольку считают, что имеющиеся санкции этого не запрещают. FCC ставит перед собой задачу пресечь любую деятельность перечисленных китайских компаний, направленную на обход имеющихся ограничений. По меньшей мере одна из компаний была вызвана для дачи показаний.

#сша #китай #huawei #санкции #сети и телекоммуникация
Источник: scmp.com
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