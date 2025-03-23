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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае замечен прототип большого гибридного кроссовера Xiaomi
Он выйдет на рынок в следующем году.

Компания Xiaomi уже не скрывает намерений выпустить в середине этого года свой первый электрический кроссовер YU7, который будет обладать приземистым аэродинамичным силуэтом и высокими динамическими характеристиками. Издание CarNewsChina утверждает, что следующей моделью транспортного средства Xiaomi может стать крупный гибридный кроссовер с условным обозначением Kunlun, позаимствованным у горной системы.

Источник изображения: CarNewsChina

Видеоролик с участием прототипа данного кроссовера недавно было опубликовано, и присутствие на заднем фоне ограждения с изображениями седана SU7 прозрачно намекает, что съёмка велась в окрестностях предприятия в Пекине, где Xiaomi производит свои электромобили. До сих пор компания не предлагала клиентам машин с гибридной силовой установкой, но для крупного кроссовера, претендующего на внимание семейной аудитории, подобная мера оправдывает себя в силу сразу нескольких причин.

Источник изображения: CarNewsChina

По всей видимости, заигрывать с аэродинамикой на этот раз дизайнеры не стали, отдав предпочтение практичности и внутреннему объёму салона. Китайский рынок подобных машин насыщен предложениями самых разных производителей, поэтому Xiaomi придётся отвоёвывать себе место с трудом. Как ожидается, гибридный кроссовер марки выйдет на рынок в следующем году. Частично это подтверждается откровениями компании Bosch, которая будет снабжать машину своей тормозной системой нового поколения.

#xiaomi #электромобили #электромобили xiaomi #bosch #гибридный внедорожник
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