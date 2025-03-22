Особое внимание будет уделяться их упаковке.

Казалось бы, ещё недавно исполнительный вице-президент Intel Энн Келлехер (Ann Kelleher) раздавала интервью на тему того, как климатические условия штата Орегон напоминают ей родную Ирландию, но теперь Tom’s Hardware сообщает, что этого руководителя производственных подразделений Intel предстоит заменить на двух преемников. После отставки Келлехер руководить внедрением техпроцессов будет Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), а за развитие технологий упаковки чипов будет отвечать Навид Шахриари (Navid Shahriari).

Источник изображения: Intel

Впрочем, окончательно Intel с доктором Келлехер не попрощается сразу, поскольку она продолжить выступать в роли стратегического консультанта в сфере разработки техпроцессов и их внедрения в производстве. Тем не менее, для неё новый жизненный этап будет означать меньшую нагрузку после более чем 30 лет работы в Intel. До конца этого года Энн Келлехер окончательно покинет компанию. Её можно считать ключевой фигурой в реализации плана бывшего генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в освоении пяти новых техпроцессов за четыре года. За разработку и внедрение новых техпроцессов Келлехер отвечала в Intel с 2020 года. Можно считать, что с поставленными задачами она справилась.

Нага Чандрасекаран займёт должность главы Intel Foundry по технологиям и операционной деятельности, которая была создана специально для него. Впрочем, он продолжит руководить и группой по разработке технологий, и контрактным производством, и цепочками поставок. Общее руководство разработкой технологий и их внедрением, по замыслу Intel, позволит ускорить вывод на рынок новых технологических решений и сократить количество возникающих проблем в этой сфере.

Навид Шахриари будет курировать вопросы, связанные с тестированием и упаковкой чипов, поскольку это направление само по себе обретает важное стратегическое значение как для самой Intel, так и для её потенциальных клиентов.