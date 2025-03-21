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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD посетила Китай, где порекомендовала местным разработчикам фирменные ускорители вычислений для ИИ
И пообещала предоставить методическую помощь.

Как отмечает South China Morning Post, эти дни генеральный директор и президент AMD Лиза Су (Lisa Su) проводит в Китае, где встречается с представителями крупных клиентов этой компании. Отмечая хороший прогресс DeepSeek в совершенствовании языковых моделей, глава AMD не забыла упомянуть, что ускорители семейства Instinct позволяют работать с ними достаточно эффективно. Именно использование данной аппаратной базы, по мнению главы AMD, позволило китайским компаниям быстрее развивать собственные технологии. В число крупных клиентов AMD в Китае на этом направлении входит не только DeepSeek, но и Alibaba со своим семейством языковых моделей Qwen.

Источник изображения: AMD

Лиза Су во время своей командировки в Китай посетила штаб-квартиру Lenovo и приняла участие в презентации серверной системы для сферы ИИ, получившей обозначение Wentian WA7785a G3. В отраслевой альянс разработчиков ПО в сфере ИИ, который основала AMD, уже входит более 100 компаний, а к концу текущего года их количество достигнет 170 штук, как считают в компании. В прошлом году на долю КНР, включая Гонконг, приходилось примерно 24% всей выручки AMD, в денежном выражении она достигла $6,2 млрд.

#amd #китай #искусственный интеллект #deepseek #лиза су #amd instinct
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