Заплатив за него $6,5 млрд.

Новый генеральный директор Intel, как считается, готов приложить немало усилий к навёрстыванию упущенного компанией в сфере разработки ускорителей для систем искусственного интеллекта, а тем временем основанная выходцем из Intel компания Ampere Computing договорилась о переходе под контроль японской инвестиционной корпорации SoftBank, как отмечает Bloomberg. Сделка будет заключена во второй половине текущего года, за активы Ampere Computing покупатель заплатит $6,5 млрд.

Источник изображения: Ampere Computing

Стартап Ampere Computing был основан в 2017 году бывшим президентом Intel Рене Джеймс (Rene James). Она возглавляла Ampere Computing с момента основания, и по итогам сделки с SoftBank её компания сохранит относительную самостоятельность. По крайней мере, за стартапом сохранится существующее название, а штаб-квартира останется в Санта-Кларе, штат Калифорния. В какой-то мере появление подобного актива в портфеле SoftBank позволит корпорации реализовать свои амбиции по выпуску чипов для ускорителей вычислений, хотя их непосредственным производством никто из указанных компаний заниматься не будет. Кроме того, руководство SoftBank через эту сделку демонстрирует готовность расширять свои инвестиции в американскую экономику.