Относящиеся к числу меломанов пользователи ценят электронные устройства с высоким качеством звука. Зная это, компания Tronsmart в настоящее время предлагает ряд устройств, приобрести которые можно выгоднее обычного.
В их число входят открытые наушники OpenFly 2 Pro. Производитель утверждает, что они являются первыми в его портфолио с поддержкой технологии OWS. Открытый акустический дизайн призван найти баланс между звуком в наушниках и вокруг вас. Это актуально в крупных городах с большим населением, где необходимо постоянно быть начеку. Надёжная фиксация позволяет звуку сохранить высокий уровень качества.
В наушниках используется диафрагма размером 12 мм на основе биоматериала и поддерживается технология SoundPulse. В результате здесь возможно воспроизведение насыщенных басов и высокая чёткость звука без потери качества благодаря точной направленности аудиоканала. В таких наушниках можно спокойно работать за столом или бегать. Обещана продолжительность работы в 40 часов и настройка эквалайзера.
Другим предложением этого производителя являются компактные Bluetooth-наушники Mirtune S100. Здесь обещаны глубокие басы и удобство переноски при помощи выдвижной ручки. Объёмный звук обеспечивается за счёт наличия 2.1-канальной аудиосистемы. На корпусе имеется кнопка SoundPulse для усиления басов.
Колонка способна работать на протяжении 20 часов и не боится дождя или брызг, поскольку защищена по стандарту IPX7. Подключив сразу пару подобных колонок, можно получить полноценный стереозвук. Настройки эквалайзера в приложении позволят сделать этот звук ещё более качественным.
Также среди продуктов Tronsmart имеется колонка T7 с двумя твитерами и сабвуфером. Она выдаёт звук на 360° с глубокими басами. Объединение двух таких колонок также позволяет получить чистый стереозвук. Имеется регулятор громкости на корпусе в классической форме колёсика.
Колонка сделана в форме цилиндра и обладает ремешком, чтобы удобно было брать её с собой. Защита также выполнена на уровне IPX7. В приложении можно настраивать не только эквалайзер, но и подсветку.