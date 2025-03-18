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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новейшая Tesla Model Y в Китае уже предлагается с беспроцентным кредитом
Возможно, у компании проблемы со спросом на представленный недавно электромобиль.

Обновлённая Tesla Model Y встала на конвейер предприятия в Шанхае не так давно, и местные клиенты компании вынуждены ждать от двух до четырёх недель при заказе заднеприводной модификации этого электрического кроссовера, а в случае с полноприводными время ожидания растягивается на срок от шести до десяти недель. Как отмечает CnEVPost, автопроизводитель предпринял противоречивые шаги для регулирования спроса на обновлённую Tesla Model Y в Китае.

Источник изображения: Tesla

Полноприводная Tesla Model Y нового поколения в Китае подорожала на 3,29% или $1380, и это может говорить о желании компании немного охладить спрос на данную версию машины. При этом базовая заднеприводная Tesla Model Y сохранила прежнюю цену, но до конца апреля её можно приобрести в Китае в кредит на льготных условиях. С первоначальным взносом в районе 30% можно рассчитывать на беспроцентную рассрочку на три года с нулевой процентной ставкой. Если выложить разом только четверть суммы, то оставшуюся часть можно выплачивать на протяжении пяти лет по ставке 1,84% годовых. Это уже выглядит как попытка подогреть спрос на представленную в первой половине января новинку.

#китай #tesla #электромобили tesla #tesla model y
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