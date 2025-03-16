При этом реальная стоимость добычи не превышает $30.

Первые владельцы электрических спорткаров Xiaomi SU7 Ultra могли бы гордиться некоторой исключительностью, поскольку глава и основатель одноимённой компании заявил, что первая партия машин оснащается эмблемами автопроизводителя, покрытыми тонким слоем золота. К сожалению, упоминания о наличии благородного металла в этом элементе экстерьера сыграли злую шутку с автовладельцами — как отмечает CarNewsChina, шильдики с логотипом Xiaomi уже начали воровать.

Источник изображения: Weibo

Продаются такие «трофеи» на соответствующих китайских площадках вполне открыто, стоимость одного может достигать $200. Один из китайских блогеров приобрёл незаконно добытую эмблему Xiaomi с целью выяснить, сколько в ней содержится золота, и эксперимент в ювелирной мастерской позволил узнать, что речь идёт о 0,3 г благородного металла. В текущих рыночных ценах его стоимость не превышает $30, поэтому похитители и вандалы, по мнению главы Xiaomi, берут на себя непропорциональные риски. Кстати, на китайском рынке можно найти немало «заменителей» оригинальному значку Xiaomi для SU7 Ultra. Напечатанные на трёхмерном принтере эмблемы позволяют заменить настоящую при затратах от $4 до $40 за штуку.