В этом году компания официально выйдет на экспортные рынки.

До недавних пор модельный ряд китайского стартапа Li Auto (Lixiang) ограничивался тремя гибридными кроссоверами (если не считать снятую с производства дебютную модель Li One) и одним электрическим минивэном Li Mega, но этим летом компания собирается вывести на рынок свой первый полностью электрический кроссовер Li i8. Ресурсу CnEVPost после прослушивания трансляции отчётной конференции автопроизводителя удалось выяснить, что в следующем полугодии к этому электромобилю присоединится более компактный кроссовер Li i6.

Li i8. Источник изображения: Li Auto

Таким образом, в текущем году Li Auto представит сразу два новых электромобиля. Кстати, в отношении минивэна Mega у компании довольно амбициозные планы, в этом году она рассчитывает продать от 10 000 до 15 000 машин этой модели. В текущем году Li Auto начнёт официально продвигать свою продукцию за пределами Китая. Поскольку Средняя Азия значится в числе приоритетных направлений экспорта, в Казахстане и Узбекистане уже созданы официальные сервисные центры марки. Европа, Латинская Америка, Ближний Восток, а также Азиатско-Тихоокеанский регион также станут направлениями экспорта продукции Li Auto.