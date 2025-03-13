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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel обрела нового генерального директора, которым оказался бывший член совета директоров
Он ушёл из компании в августе, чтобы вернуться в марте.

Обезглавленная в переносном смысле в начале декабря корпорация Intel, как поясняет Bloomberg, определилась с выбором нового генерального директора. Им стал Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), который до августа прошлого года занимал пост в совете директоров компании, но из-за противоречий с тогдашним руководством его покинул. Теперь же Лип-Бу Тан не только возвращается в состав совета директоров, но и берёт на себя обязанности генерального директора корпорации.

Источник изображения: Intel

В своём обращении к сотрудникам Intel новый глава компании дал понять, что не отказывается от намерений превратить её в крупного контрактного производителя чипов. Эта идея, продвигаемая предшественником в лице Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), вызывала немало споров, но дальнейший сценарий реструктуризации бизнеса Intel пока не определён. Лип-Бу Тан обещал учесть прошлые ошибки компании и раскрыть полный потенциал Intel, обеспечив максимальное удовлетворение клиентов. Акции Intel на фоне новостей об этом назначении выросли в цене на 11% после закрытия торгов.

#intel #совет директоров #генеральный директор #лип-бу тан
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