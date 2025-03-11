Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Названа стоимость Ulefone Armor 28 Ultra Series: самый мощный в мире защищённый смартфон по ценам от $749,99
Защищённый аппарат Ulefone Armor 28 Ultra Series с тепловизором обойдётся в $899,99

Ulefone представила свою самую мощную серию защищённых смартфонов — Armor 28 Ultra. Созданная для любителей активности на открытом воздухе и профессионалов, новая линейка мобильных устройств включает в себя две модели: стандартный Armor 28 Ultra и инновационный Armor 28 Ultra Thermal. Продажи начнутся в магазине AliExpress 17 марта по ценам от $749,99 и $899,99 соответственно. Эти устройства также доступны в различных регионах на Amazon и на других ведущих онлайн-платформах.



Ознакомительное видео о смартфонах серии Armor 28 Ultra:



Непревзойдённая производительность и дизайн

Передовая скорость работы: эти смартфоны получили новейший процессор MediaTek Dimensity 9300+ 5G AI и обеспечивают исключительную производительность и эффективность.

Огромный объём памяти и хранилища: рекордные 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище типа UFS4.0 объёмом 1 ТБ приносят максимально быструю многозадачность и управление файлами.



Профессиональная система камер: запечатлейте любой интересный вам момент с помощью основной камеры 50 Мп с 1-дюймовым датчиком Sony IMX989, поддерживаемой тремя задними объективами и сверхчёткой передней камерой 50 Мп. Это сочетание предлагает запись видео профессионального качества 8K.



Видео-обзор серии Armor 28 Ultra:



Эксклюзивная тепловизионная съёмка на Armor 28 Ultra Thermal

Модель Armor 28 Ultra Thermal, стремясь вывести инновации в сфере мобильных устройств на новый уровень, оснащена тепловизионной камерой нового поколения на базе искусственного интеллекта. Благодаря разрешению 640×512 пикселей при частоте обновления 25 Гц, независимому ISP и точности ±2% тепловизор обеспечивает самое высокое тепловое разрешение, когда-либо встречавшееся в смартфонах.

Потрясающие экраны и прочность конструкции



Двойные экраны AMOLED: воспользуйтесь двумя экранами спереди и сзади, в сочетании с режимом Always-On Display (AOD) и максимальной яркостью 2200 нит на передней панели.

Прочность: благодаря рейтингам водонепроницаемости IP68 и IP69K устройства выдерживают воздействие воды, высокого давления и пыли.



Крупная батарея: батарея ёмкостью 10600 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт гарантируют, что аппарат будет сохранять работоспособность в самые сложные дни.

Наличие в продаже и подробности релиза



17 марта смартфоны серии Armor 28 Ultra поступят в продажу по всему миру на ведущих онлайн-платформах, включая AliExpress, Amazon и другие. Armor 28 Ultra по цене от $749,99 и версия Thermal стоимостью от $899,99 (обе на AliExpress) задают новый стандарт защищённых смартфонов, которые могут попасть в руки покупателей без переплаты. Подписавшись на Ulefone сейчас, можно будет получить эксклюзивный ранний доступ к этим выгодным предложениям.

Розыгрыш смартфонов в честь начала продаж

В честь релиза Ulefone проводит розыгрыш, в котором главным призом является Armor 28 Ultra Thermal стоимостью до $1500. Это даёт шанс бесплатно стать обладателем устройства с инновационными технологиями.



Подпишитесь на серию Armor 28 Ultra на сайте производителя

Ознакомительное видео серии Armor 28 Ultra:



Видео-обзор серии Armor 28 Ultra:



Страница версии Armor 28 Ultra Thermal на сайте производителя

Страница версии Armor 28 Ultra на сайте производителя

Бесплатная раздача Armor 28 Ultra Thermal
#ulefone
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что означает «ИИ уровня доктора наук», представленный OpenAI за 20 000 долларов в месяц
6
Собираем топовый игровой ПК за 1 274 000 рублей для всех ААА-игр на максимальных настройках графики
61
Итоги гоночного уик-энда 8-9 марта
+
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
236
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
120
Сборка ретро-ПК — часть 7. Захват видеосигнала с VGA-выхода старого ПК
13
BlackRock отказался от политики DEI - победа геймеров над одной из повесток
2
В КНДР показали строящуюся атомную подлодку с возможностью запуска стратегических крылатых ракет
2
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
11
Последнее исследование выявило сходство мегалодона с лимонной, а не с белой акулой
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
17:09
Он просто мошенник и так именно и представлял презентацию.Мои дорогие гои ,тащите мне еще денежек,я вам новое гавно подогнал .оно быстрее 4090 .но в скобочках и мелко -есть нюанс
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:08
о чем и речь. тыкай амуда в самое не балуй.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:07
это ты так делаешь только газеткой жопка от текста черная.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Antoha Hoy
17:06
Ну там только тупой не понял что 5070 только с MFG как 4090, чем не преминули воспользоваться и вышеназванные блогеры строящие глупые хари на своих превьюшках в попытке показать амд сброду как они рас...
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
17:05
да..даже боюсь представить.шторой больше жопу не вытираешь ??представляю уровень терема,ранее то было просто как бытовка на стройке,теперь чуть получше стало /?
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:04
Если видел какой терем себе выстроил. сразу бы скинул трусикер и подставил свой вонючий анус. а ты так сидишь здесь не работаешь. а только завидуешь всем.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
17:03
ну а как же,десятки людей тестили и все как один врут,куда им до вранья хуанга,который открыто всех нагнул при презентации -он просто мошенник
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
17:03
твоя 1030 рулит.нищук живущий в курятнике с одноканалом.ты шешун донный бомж как и твой гей братишка -антоха членосос
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
黒い猫 非常に黒い
17:01
С чего бы вдруг?) Я пойму с 3080/4070 ещё нет смысла переходить, но 3070 с её 8гб вполне себе можно менять уже
Из-за 12 ГБ VRAM GeForce RTX 5070 показала всего 13 FPS в Indiana Jones and the Great Circle в 1440p
Antoha Hoy
17:01
Ну все бенч сайты показывают почти одинаковую производительность, ниже на скрине в игре одинаковая производительность, а блогеры как всегда показывают то что нравится тупой аудитории состоящей из таки...
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем