Защищённый аппарат Ulefone Armor 28 Ultra Series с тепловизором обойдётся в $899,99

Ulefone представила свою самую мощную серию защищённых смартфонов — Armor 28 Ultra. Созданная для любителей активности на открытом воздухе и профессионалов, новая линейка мобильных устройств включает в себя две модели: стандартный Armor 28 Ultra и инновационный Armor 28 Ultra Thermal. Продажи начнутся в магазине AliExpress 17 марта по ценам от $749,99 и $899,99 соответственно. Эти устройства также доступны в различных регионах на Amazon и на других ведущих онлайн-платформах.Ознакомительное видео о смартфонах серии Armor 28 Ultra:эти смартфоны получили новейший процессор MediaTek Dimensity 9300+ 5G AI и обеспечивают исключительную производительность и эффективность.рекордные 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище типа UFS4.0 объёмом 1 ТБ приносят максимально быструю многозадачность и управление файлами.запечатлейте любой интересный вам момент с помощью основной камеры 50 Мп с 1-дюймовым датчиком Sony IMX989, поддерживаемой тремя задними объективами и сверхчёткой передней камерой 50 Мп. Это сочетание предлагает запись видео профессионального качества 8K.Видео-обзор серии Armor 28 Ultra:Модель Armor 28 Ultra Thermal, стремясь вывести инновации в сфере мобильных устройств на новый уровень, оснащена тепловизионной камерой нового поколения на базе искусственного интеллекта. Благодаря разрешению 640×512 пикселей при частоте обновления 25 Гц, независимому ISP и точности ±2% тепловизор обеспечивает самое высокое тепловое разрешение, когда-либо встречавшееся в смартфонах.воспользуйтесь двумя экранами спереди и сзади, в сочетании с режимом Always-On Display (AOD) и максимальной яркостью 2200 нит на передней панели.благодаря рейтингам водонепроницаемости IP68 и IP69K устройства выдерживают воздействие воды, высокого давления и пыли.батарея ёмкостью 10600 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт гарантируют, что аппарат будет сохранять работоспособность в самые сложные дни.17 марта смартфоны серии Armor 28 Ultra поступят в продажу по всему миру на ведущих онлайн-платформах, включая AliExpress, Amazon и другие. Armor 28 Ultra по цене от $749,99 и версия Thermal стоимостью от $899,99 (обе на AliExpress) задают новый стандарт защищённых смартфонов, которые могут попасть в руки покупателей без переплаты. Подписавшись на Ulefone сейчас, можно будет получить эксклюзивный ранний доступ к этим выгодным предложениям.В честь релиза Ulefone проводит розыгрыш, в котором главным призом является Armor 28 Ultra Thermal стоимостью до $1500. Это даёт шанс бесплатно стать обладателем устройства с инновационными технологиями.Ознакомительное видео серии Armor 28 Ultra:Видео-обзор серии Armor 28 Ultra: