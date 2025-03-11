Ulefone представила свою самую мощную серию защищённых смартфонов — Armor 28 Ultra. Созданная для любителей активности на открытом воздухе и профессионалов, новая линейка мобильных устройств включает в себя две модели: стандартный Armor 28 Ultra и инновационный Armor 28 Ultra Thermal. Продажи начнутся в магазине AliExpress 17 марта по ценам от $749,99 и $899,99 соответственно. Эти устройства также доступны в различных регионах на Amazon и на других ведущих онлайн-платформах.
Ознакомительное видео о смартфонах серии Armor 28 Ultra:
Непревзойдённая производительность и дизайн
Передовая скорость работы: эти смартфоны получили новейший процессор MediaTek Dimensity 9300+ 5G AI и обеспечивают исключительную производительность и эффективность.
Огромный объём памяти и хранилища: рекордные 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище типа UFS4.0 объёмом 1 ТБ приносят максимально быструю многозадачность и управление файлами.
Профессиональная система камер: запечатлейте любой интересный вам момент с помощью основной камеры 50 Мп с 1-дюймовым датчиком Sony IMX989, поддерживаемой тремя задними объективами и сверхчёткой передней камерой 50 Мп. Это сочетание предлагает запись видео профессионального качества 8K.
Видео-обзор серии Armor 28 Ultra:
Эксклюзивная тепловизионная съёмка на Armor 28 Ultra Thermal
Модель Armor 28 Ultra Thermal, стремясь вывести инновации в сфере мобильных устройств на новый уровень, оснащена тепловизионной камерой нового поколения на базе искусственного интеллекта. Благодаря разрешению 640×512 пикселей при частоте обновления 25 Гц, независимому ISP и точности ±2% тепловизор обеспечивает самое высокое тепловое разрешение, когда-либо встречавшееся в смартфонах.
Потрясающие экраны и прочность конструкции
Двойные экраны AMOLED: воспользуйтесь двумя экранами спереди и сзади, в сочетании с режимом Always-On Display (AOD) и максимальной яркостью 2200 нит на передней панели.
Прочность: благодаря рейтингам водонепроницаемости IP68 и IP69K устройства выдерживают воздействие воды, высокого давления и пыли.
Крупная батарея: батарея ёмкостью 10600 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт гарантируют, что аппарат будет сохранять работоспособность в самые сложные дни.
Наличие в продаже и подробности релиза
17 марта смартфоны серии Armor 28 Ultra поступят в продажу по всему миру на ведущих онлайн-платформах, включая AliExpress, Amazon и другие. Armor 28 Ultra по цене от $749,99 и версия Thermal стоимостью от $899,99 (обе на AliExpress) задают новый стандарт защищённых смартфонов, которые могут попасть в руки покупателей без переплаты. Подписавшись на Ulefone сейчас, можно будет получить эксклюзивный ранний доступ к этим выгодным предложениям.
Розыгрыш смартфонов в честь начала продаж
В честь релиза Ulefone проводит розыгрыш, в котором главным призом является Armor 28 Ultra Thermal стоимостью до $1500. Это даёт шанс бесплатно стать обладателем устройства с инновационными технологиями.
Подпишитесь на серию Armor 28 Ultra на сайте производителя
Ознакомительное видео серии Armor 28 Ultra:
Видео-обзор серии Armor 28 Ultra:
Страница версии Armor 28 Ultra Thermal на сайте производителя
Страница версии Armor 28 Ultra на сайте производителя
Бесплатная раздача Armor 28 Ultra Thermal