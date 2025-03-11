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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск обвинил демократов в организации протестов, от которых страдает бизнес Tesla
Пусть горят!

Волна протестов, которые выплёскивают недовольство политической активностью Илона Маска (Elon Musk) в непосредственной близости к объектам компании Tesla и нередко заканчиваются порчей имущества, прокатилась не только в США, но и в Европе, поскольку в этом регионе продукция этого автопроизводителя предлагается официально. Всё чаще электромобили данной марки, подготовленные к продаже клиентам, становятся мишенью для поджигателей. В частности, в минувшие выходные как минимум четыре пикапа Tesla Cybertruck пострадали от пожара в Сиэтле. Как отмечает Electrek, подобное развитие событий позволило Илону Маску обвинить в деструктивной активности своих политических оппонентов из Демократической партии США.

Источник изображения: Luke Duecy, KIRO Newsradio

По мнению Маска, не менее пяти общественных организаций, финансируемых американскими демократами, стоят за акциями протеста, направленными против Tesla и главы этой компании лично. В число спонсоров этих акций, по мнению Маска, попал не только Джордж Сорос (George Soros), но и бывший соратник главы Tesla по компании PayPal Рид Хоффман (Reid Hoffman), с которым у Маска возникла конфронтация по политическим взглядам. Хоффману подобные обвинения не понравились, и он выступил с опровержением своей причастности к организации протестов. По его словам, он вообще не поощряет насилие.

#tesla #илон маск #поджоги #демократическая партия #массовые протесты
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