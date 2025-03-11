Кто о чём, а этот – о пиаре.

В первый день этого года у входа в отель Трампа в Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck, начинённый фейерверками и горючим. Как поясняет Electrek, остатки этой взятой погибшим злоумышленником в аренду машины в течение непродолжительного времени выставлялись страховой компанией на аукционе в США, но к моменту публикации новости лот был снят.

Источник изображения: IAA

Илон Маск к остаткам повреждённого огнём и взрывом пикапа проявил неподдельный интерес, заявив, что прочный кузов машины из нержавеющей стали позволил уменьшить вред для окружающих во время взрыва.

Источник изображения: IAA

По всей видимости, специалисты Tesla успели получить доступ к остаткам пикапа, и это позволило главе компании заявлять, что силовая установка и трансмиссия не были повреждены, и технически машину можно восстановить и вернуть на дороги для эксплуатации. Были ли остатки пикапа выкуплены представителями Tesla, пока судить сложно, но данный информационный повод глава компании предсказуемо использовал для пиара не только продукции автопроизводителя, но и себя самого.